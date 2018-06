Les ventes des fabricants reculent

Ottawa — Les ventes des fabricants canadiens ont diminué de façon inattendue en avril, ce qui était surtout attribuable aux produits du pétrole et du charbon ainsi qu’au matériel de transport, a indiqué vendredi Statistique Canada. Selon l’agence fédérale, les ventes ont cédé 1,3 % pour s’établir à 56,2 milliards, après deux hausses mensuelles consécutives. Exprimées en volumes, les ventes des fabricants ont reculé de 1,9 %. Les ventes ont diminué dans 10 des 21 industries étudiées par Statistique Canada, représentant 49,6 % du secteur manufacturier. À l’échelle régionale, les ventes ont diminué dans six provinces, principalement au Québec et en Alberta. Les ventes au Québec ont diminué de 3,4 % pour s’établir à 13,3 milliards, tandis que celles en Alberta ont reculé de 5,3 %. La Saskatchewan a affiché la plus forte hausse mensuelle en avril, les ventes ayant augmenté de 6,7 %.