Renault restera en Iran

Paris — Le p.-d.g. de Renault a déclaré que le constructeur automobile français allait rester en Iran malgré le rétablissement par les États-Unis de sanctions visant Téhéran. «Nous sommes persuadés que […] à un moment ce marché rouvrira, et le fait d’être restés en Iran nous donnera certainement un avantage », a déclaré Carlos Ghosn. Toutefois « nous n’allons pas faire ça au détriment des intérêts de Renault, nous veillerons bien à ce que notre présence en Iran ne provoque pas des mesures de rétorsion directes ou indirectes de la part des autorités américaines ». Renault est bien implantée en Iran, avec plus de 160 000 véhicules vendus l’an dernier. Or le groupe au losange détient 43 % de Nissan, très présente aux États-Unis où le constructeur japonais a écoulé 1,6 million de véhicules en 2017, soit près de 10 % du marché américain.