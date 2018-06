Pas de pression à propos de l’abolition de la gestion de l’offre, dit Perdue

Midgell — Le secrétaire américain à l’Agriculture, Sonny Perdue, a déclaré vendredi qu’il ne faisait pas pression sur le Canada pour l’abolition du système de gestion de l’offre, qui contrôle la production et le prix du lait, des oeufs et de la volaille. Le président des États-Unis, Donald Trump, a plusieurs fois réclamé l’abolition du système de gestion de l’offre en vigueur au Canada, accusant Ottawa d’imposer des tarifs de 270 % sur les importations de produits laitiers. Sonny Perdue a affirmé aux journalistes que les deux pays bénéficiaient d’un libre marché à la frontière. Il a dit croire que les États-Unis ont tout de même fait une demande justifiable, à savoir que la gestion de l’offre soit modifiée afin d’éviter la surproduction et la dépréciation du prix des matières sèches de lait.