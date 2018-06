Course au dollar en Argentine

Photo: Eitan Abramovich Agence France-Presse

Buenos Aires — La crise de confiance dans le peso continue : les citoyens argentins et les entreprises se réfugient dans le dollar, alors que le gouvernement tente de tranquilliser les Argentins, assurant que l’instabilité sur le marché des changes va diminuer avec les versements du FMI. Mercredi, l’Argentine doit encaisser 15 milliards de dollars du FMI, la première tranche du prêt de 50 milliards négocié avec le Fonds monétaire international. Depuis le début de l’année, le peso s’est déprécié de 34 % par rapport au dollar. Malgré des mesures-chocs et l’annonce d’un accord avec le FMI pour un plan d’austérité budgétaire, le peso s’est déprécié encore de 6 % jeudi, poussant le gouvernement à changer le gouverneur de la banque centrale (BCRA). Quelques heures plus tard, le président de la BCRA, Federico Sturzenegger, présentait jeudi sa démission au chef de l’État, estimant qu’il avait perdu de sa crédibilité. Il cède sa place à la tête de la BCRA à l’actuel ministre des Finances, Luis Caputo. Ni la hausse du taux d’intérêt directeur, porté à 40 %, ni les ventes de réserves de devises n’ont réussi à enrayer la spirale de dépréciation qui frappe le peso. Les Argentins, dont le pouvoir d’achat est affaibli par une inflation annuelle supérieure à 20 %, redoutent avant tout que la dépréciation du peso accentue encore la hausse des prix. La dépréciation du peso est telle ces dernières semaines que les entreprises vendent leurs pesos aussi rapidement qu’elles le peuvent pour ne pas garder dans leurs caisses des pesos qui perdent 10 % de leur valeur d’une semaine à l’autre.