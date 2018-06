Olymel achète Pinty’s

Olymel a annoncé l’acquisition de toutes les actions de Pinty’s Delicious Foods. L’entreprise ontarienne d’abattage et de transformation de volailles est spécialisée dans les produits entièrement cuits et d’autres produits connexes. Pinty’s emploie 360 personnes et son siège social est situé à Burlington, en Ontario. L’entreprise possède trois établissements de transformation, respectivement situés à Port Colborne, à Paris et à Oakville, en Ontario. Pinty’s commercialise ses produits à travers le Canada et aux États-Unis. La capacité de transformation de l’entreprise dépasse les 30 millions de kilos annuellement et, en 2017, son chiffre d’affaires s’est établi à 235 millions.