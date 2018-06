Enquête sur les pratiques des télécoms

Ottawa — Le gouvernement fédéral a ordonné jeudi une enquête publique sur les pratiques de vente des grandes entreprises canadiennes de télécommunications au cours de laquelle les Canadiens pourront se faire entendre. Le ministre responsable des télécommunications, Navdeep Bains, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mener l’enquête et de produire un rapport d’ici le 28 février 2019. Le président du CRTC, Ian Scott, avait rejeté, plus tôt cette année, les demandes de deux groupes de défense des consommateurs, qui dénonçaient de présumées pratiques de ventes sous pression.