Deux femmes aux commandes de GM

New York — General Motors (GM), unique constructeur automobile dirigé par une femme en la personne de Mary Barra, en a promu une autre mercredi au poste primordial de directrice financière, visage de l’entreprise pour les milieux d’affaires. Dhivya Suryadevara, 39 ans, assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre. Mme Suryadevara remplace Chuck Stevens, 58 ans, qui a passé 40 ans chez GM. Diplômée de la prestigieuse Université Harvard et de l’Université de Madras basée à Chennai, dans le sud de l’Inde, Mme Suryadevara s’est, elle, jointe à GM en 2005. Elle y a notamment été responsable, entre 2013 et 2017, de la gestion du fonds de pension de GM, qui dispose de 85 milliards de dollars d’actif.