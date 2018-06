Toyota investit 1 milliard $US dans Grab

Photo: Roslan Rahman Agence France-Presse

Tokyo — Le premier constructeur automobile du Japon, Toyota, a annoncé mercredi un investissement de 1 milliard $US dans Grab, la principale société de covoiturage en Asie du Sud-Est. Grab, qui est similaire à Uber aux États-Unis, est implanté dans huit pays de la région, y compris la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l’Indonésie. Grab a acheté plus tôt cette année les activités d’Uber en Asie du Sud-Est. Uber a conservé une participation de 27,5 % dans la nouvelle entité fusionnée. Toyota s’était tout d’abord montrée prudente envers les technologies du covoiturage et de la conduite autonome. Au cours des dernières années, le constructeur de la berline Camry, de la Prius hybride et des modèles de luxe Lexus tente énergiquement de rattraper son retard, en signant des contrats avec des partenaires du monde entier.