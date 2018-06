Transat ajoute le Portugal et l’Espagne à son offre hivernale

Le voyagiste Transat a présenté son « offre soleil » pour l’hiver 2018-2019. Le Portugal et l’Espagne s’ajoutent à l’éventail de 34 destinations au Mexique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Floride et dans les Caraïbes. « Avec plus de 320 vols par semaine au départ de 16 villes canadiennes, nous offrons des forfaits tout compris vers 36 destinations soleil […] L’offre d’hébergement compte plus de 635 hôtels, dont 40 exclusivités », a précisé le voyagiste intégré.