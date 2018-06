Aurora Cannabis achète Anandia

Edmonton — Aurora Cannabis a annoncé mardi qu’elle a signé une entente visant l’achat d’Anandia Laboratories par l’entremise d’une transaction tout en actions évaluée à 115 millions. Anandia fournit des services de recherche et de développement ainsi que des tests analytiques aux clients autorisés en vertu des règles canadiennes sur le cannabis médicinal. Selon le chef de la direction d’Aurora, Terry Booth, cet accord permettra à son entreprise d’élargir ses capacités et l’aidera à accélérer le développement de produits. Le mois dernier, Aurora a annoncé une offre d’achat tout en actions évaluée à 3,2 milliards pour mettre la main sur son rival MedReleaf. Il s’agissait de la plus importante transaction de l’histoire de l’industrie du cannabis au Canada.