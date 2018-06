La mondialisation sera plus forte que Trump, selon Pascal Lamy

Donald Trump ne comprend rien au commerce international et tente, consciemment ou non, de casser l’interdépendance économique qui s’est établie entre les pays, estime l’ancien directeur général de l’OMC Pascal Lamy. Mais la réalité sera plus forte que le président américain et en viendra à bout.

Rarement a-t-on autant parlé de commerce international qu’en cette ère de présidence américaine de Donald Trump, a observé en entrevue au Devoir l’ancien grand patron de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en marge de la Conférence de Montréal, qui se tient dans la métropole jusqu’à jeudi. « Ces histoires étaient réputées très ennuyeuses et réservées aux spécialistes. C’est devenu un sujet grand public parce que c’est un spectacle permanent. »

L’annonce, le weekend dernier, de l’atteinte d’un consensus au sommet du G7 à La Malbaie, tout de suite renié par le président américain au milieu d’un déluge d’insultes contre son hôte, Justin Trudeau, n’a pas surpris Pascal Lamy. « C’est la démonstration que cet homme n’est capable de fonctionner que dans un mode bilatéral. Dès qu’on est plus, ça devient tout de suite trop compliqué pour lui. Et puis, lorsqu’on discute en multilatéral, le seul moyen de rester la vedette est de faire un clash. En bilatéral, Trump peut avoir le rôle principal et se présenter comme le plus grand, le plus beau, le plus fort… Ce sont les méthodes de la téléréalité appliquées à la politique internationale. »

À l’évidence, le président ne comprend rien à la réalité du commerce international au XXIe siècle. « Trump est profondément convaincu que la mondialisation a permis au reste du monde de profiter de l’Amérique. Cela n’a aucun sens sur le plan économique et c’est d’autant plus absurde que s’il y a un pays qui a contribué à la globalisation du monde et qui en a profité économiquement, ce sont bien les États-Unis. » Cette vision, dit Pascal Lamy, lui vient de son passé de promoteur immobilier, « qui consiste essentiellement à acheter pour pas cher et revendre cher. Dans son monde, s’il y a un déficit commercial, c’est qu’on se fait voler par les autres ».

La réalité contre Trump

Avec son protectionnisme et son travail de sape des accords commerciaux, dit-il, le président américain tente, consciemment ou non, de casser les chaînes de valeurs qui font fi désormais des frontières, de même que casser les institutions responsables de leur bon fonctionnement. « Mais je pense que le système va résister. […] Nous sommes arrivés à un stade, en matière d’interdépendance des processus de production de biens et de services, qui rend probablement la démondialisation trop coûteuse pour qu’elle se produise. »

Cette résistance au travail de démolition de Donald Trump de l’économie mondialisée viendra d’abord des entreprises et des travailleurs concernés qui sauront ensuite se faire entendre par leurs élus politiques, prédit Pascal Lamy. Cela pourrait d’ailleurs bientôt se produire dans le secteur de l’auto, dont la production est fortement intégrée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. « Trump utilise actuellement l’argument de la sécurité nationale pour court-circuiter le Congrès, mais cela ne pourra pas durer éternellement. Il s’apprête à imposer des tarifs dans l’automobile, alors que l’industrie américaine n’en veut pas. Or, cette industrie dispose quand même d’une certaine influence au Congrès. »

Si les États-Unis continuent de tourner le dos à la réalité économique, les autres pays poursuivront simplement leur chemin sans eux. Pascal Lamy en veut pour exemple ce projet de traité commercial du Partenariat transpacifique qui, à l’initiative du Japon, est finalement allé de l’avant à onze plutôt qu’à douze après que le président Trump eut claqué la porte. « Ce que les Japonais ont fait, avec le PTP à onze, c’est contourner Trump. » Le départ des États-Unis n’est pas parvenu non plus à faire capoter l’Accord de Paris sur les changements climatiques. « La Californie y est même restée. »

Critiques justifiées

Pascal Lamy ne nie pas que la mondialisation peut être « douloureuse » pour une partie de la population. « C’est particulièrement le cas dans les pays où les systèmes sociaux sont plus faibles, comme aux États-Unis. » En fait, « les vertus comme les défauts qu’on prête à la mondialisation sont ceux qu’on attribue au capitalisme ».

[...] s’il y a un pays qui a contribué à la globalisation du monde et qui en a profité, ce sont bien les États-Unis

Le patron de l’OMC de 2005 à 2013 admet aussi que toutes les plaintes qu’on entend contre la Chine ne sont pas infondées. « Contrairement à ce que l’on entend dire, les Chinois ne trichent pas à l’OMC. Le problème est que les règles n’y sont plus adaptées à leur réalité. » Pascal Lamy pense notamment à « l’État et ses subventions qui occupent encore une place immense dans le modèle d’affaires chinois. C’est une caractéristique qui doit cesser. On ne peut pas ne pas discipliner le recours aux subventions publiques ».

Mais cela doit, selon lui, impérativement se faire dans un forum multilatéral comme l’OMC. « Le risque, pour le reste du monde, est que les Américains et les Chinois se mettent d’accord dans une espèce de troc mercantiliste et que la Chine échappe ainsi à une contrainte qui viendrait du système. »

Pour le reste, Pascal Lamy ne craint pas outre mesure que Donald Trump fasse école. « Je n’en vois pas de signe. Pour qu’il fasse des émules, encore faut-il qu’il réussisse. Et on n’en est pas encore là. »