Dieselgate: le patron d’Audi soupçonné

Francfort — Le p.-d. g. d’Audi, Rupert Stadler, marque du groupe Volkswagen, est personnellement soupçonné de fraude dans le cadre d’une vaste enquête sur le scandale des moteurs diesel truqués, a annoncé lundi le parquet de Munich. « L’enquête a été étendue […] et depuis le 30 mai 2018, le p.-d. g d’Audi, Rupert Stadler, ainsi qu’un autre membre du directoire actuel font partie des personnes soupçonnées », écrit le communiqué. Selon l’hebdomadaire Der Spiegel, Bernd Martens, directeur des achats chez Audi, serait ce deuxième haut responsable visé. Des perquisitions ont eu lieu lundi aux domiciles de ces personnes, mises en cause pour « fraude » et pour avoir contribué « à la délivrance de faux certificats ». « Audi coopère avec les autorités », a réagi un porte-parole de la marque.