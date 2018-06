Lourde perte pour les Thés DavidsTea

À trois jours de son assemblée annuelle, déterminante pour la formation du conseil d’administration, les Thés DavidsTea ont affiché une perte plus de trois fois plus importante que l’an dernier au premier trimestre, tandis que leurs ventes ont diminué de 6 %. La société montréalaise a réalisé une perte nette de 1,2 million pour le trimestre clos le 5 mai, comparativement à 362 000 $, soit de 5 ¢ contre 1 ¢ par action. En excluant les coûts de « contrats déficitaires » et ceux liés à un examen stratégique et une course aux procurations, la perte nette ajustée s’est établie à 1,7 million, ou 7 ¢ par action. Un an plus tôt, DavidsTea avait perdu 1,1 million, ou 4 ¢ par action. On devrait savoir jeudi si les actionnaires auront retenu la proposition du cofondateur, Herschel Segal, qui souhaite revenir au conseil avec son équipe.