Bombardier dans les navettes aéroportuaires

Bombardier Transport a annoncé que le consortium LAX Integrated Express Solutions (LINXS), dont elle est membre à 10 %, a mis la dernière main à un contrat avec Los Angeles World Airports pour la conception, la fabrication, le financement, l’exploitation et la maintenance d’un système de navettes automatisé à l’aéroport international de Los Angeles. Ce contrat s’élève à environ 4,9 milliards de dollars américains. La coentreprise chargée de la conception et de la fabrication a attribué à Bombardier un contrat évalué à 219 millions. De plus, Bombardier détient une participation de 55 % dans la coentreprise d’exploitation et de maintenance, qui a obtenu un contrat de 576 millions. « Avec ce contrat, ce sont 9 des 10 aéroports les plus achalandés des États-Unis qui ont choisi Bombardier », s’est félicité le fabricant.