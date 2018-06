Aldo dans la querelle canado-américaine

Photo: Kevork Djansezian Agence France-Presse

Le détaillant québécois Aldo s’est accidentellement trouvé mêlé à l’actuelle querelle commerciale canado-américaine, lundi, en étant associé, à tort, à la marque Trump du président des États-Unis. Le nom de l’entreprise fondée en 1972 a temporairement figuré sur une liste d’une chronique du magazine Maclean’s qui explique aux consommateurs canadiens de quelle façon boycotter Donald Trump en citant notamment des détaillants qui vendent des produits de sa marque. Aldo s’est vite tournée vers les réseaux sociaux pour préciser que l’entreprise ne vend « aucun produit provenant des entreprises Trump ». Lundi matin, Maclean’s avait reconnu son erreur et retiré le nom du détaillant de sa liste, sur laquelle figurent également la Compagnie de la Baie d’Hudson, Walmart, Saks Off 5th et Macy’s.