Un nouveau fonds de technologie financière

Des investisseurs institutionnels mettent sur pied un fonds de 75 millions pour soutenir des jeunes pousses spécialisées en technologie financière et en intelligence artificielle appliquée aux services financiers. Une première somme de 50 millions a été annoncée à l’automne par le Mouvement Desjardins et la Caisse de dépôt et placement, mais voilà que la Financière Sun Life, le Fonds FTQ et La Capitale ont décidé d’embarquer également. Le fonds, qui portera le nom « Luge Capital », prévoit des investissements se situant entre 250 000 $ et 2 millions.