Nouveau patron chez Rogers Sans-fil

Photo: Galit Rodan La Presse canadienne

Toronto — Rogers Communications a nommé un ancien dirigeant de Telus pour diriger sa division du sans-fil. Brent Johnston, qui travaillait chez Apple Canada depuis le début de 2016 et a passé 11 ans à la division sans fil de Telus, un concurrent de Rogers, occupera son nouveau poste à compter de lundi. Les activités du sans-fil — qui regroupent les bannières Rogers, Fido et Chatr — représentent plus de la moitié de tous les revenus de Rogers, qui détient également des activités de câblodistribution et d’Internet, et est le propriétaire de divers médias. L’année dernière, les revenus du sans-fil ont totalisé 8,3 milliards sur un total de 14,1 milliards. Les grandes entreprises de télécommunications du pays, Rogers, Bell, Telus et Shaw, améliorent leurs réseaux afin de se préparer pour la cinquième génération de technologie sans fil, ou 5G, qui devrait pouvoir offrir beaucoup plus de données à des vitesses plus rapides d’ici 2020.