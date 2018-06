Le PIB japonais recule

L’économie japonaise s’est contractée de 0,6 % en rythme annuel au premier trimestre, selon les statistiques officielles publiées vendredi, qui confirment la première estimation dévoilée le mois dernier. L’agence Reuters rappelle qu’il s’agit du premier recul du PIB au Japon en neuf trimestres, en raison d’un ralentissement des investissements et de la consommation des ménages. Ce recul met fin à la plus longue période de croissance depuis celle qui avait duré 12 trimestres entre avril-juin 1986 et janvier-mars 1989 et au cours de laquelle s’était formée une bulle économique qui a éclaté au début des années 1990.