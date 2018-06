Nomination au Fonds FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé la nomination de Janie Béïque au poste de première vice-présidente, Investissements. Avocate de formation, Mme Béïque est arrivée au Fonds en 2000, en tant que vice-présidente aux Affaires juridiques et secrétaire corporative. Elle a fait le saut à l’équipe Investissements en 2008, où elle a occupé les postes de vice-présidente principale aux investissements dans le secteur de la nouvelle économie, puis aux Ressources naturelles, industries, divertissement et biens de consommation. Tout récemment, elle a été nommée chef des investissements et des initiatives stratégiques investissements. Mme Béïque succédera à Normand Chouinard, qui a décidé de prendre sa retraite après une carrière de presque 20 ans au sein du réseau du Fonds.