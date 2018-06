SNC construira une usine de 1,9 milliard

SNC-Lavalin a annoncé jeudi la signature d’une entente exclusive avec Project Development Management International en Oman, relativement à la conception et à la réalisation d’un nouveau projet d’usine de PVC au chlore-alcali situé à 150 kilomètres au sud-est de Muscat, capitale de l’Oman. Le contrat subséquent d’ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction est prévu au premier trimestre de 2019, alors que SNC-Lavalin réalisera l’intégralité de la conception et de la réalisation, travaillant de concert avec des entrepreneurs omanais afin de maximiser la valorisation nationale. SNC-Lavalin soutiendra également l’exploitation et l’entretien de l’usine. Le coût en capital du projet devrait s’établir à environ 1,9 milliard $CAN. Il produira environ un quart de million de tonnes par année de PVC destiné à l’Asie et environ 140 000 tonnes par année d’hydroxyde de sodium (soude caustique) qui viendra appuyer les industries locales.