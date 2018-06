Résultats en hausse pour Dollarama

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Le bénéfice net de Dollarama pour le trimestre clos le 29 avril a grimpé à 101,6 millions après avoir été de 94,7 millions un an plus tôt. Par action il a atteint 92 ¢, par rapport à celui de 82 ¢ du premier trimestre de l’an dernier. Les ventes pour la période de 13 semaines se sont chiffrées à 756,1 millions, en hausse de 7,3 % par rapport à celles de 704,9 millions de la même période un an plus tôt. Le détaillant a déclaré que ses efforts pour limiter les coûts et ses améliorations de la productivité avaient atténué l’impact des augmentations du salaire minimum en Ontario. Les actionnaires ont approuvé un fractionnement des actions à raison de trois pour une.