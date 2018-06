Radio: Stingray toujours confiant

Même si son action est sous pression depuis l’annonce d’une percée dans l’industrie radiophonique canadienne au début mai pour plus d’un demi-milliard de dollars, Groupe Stingray Digital ne s’inquiète pas outre mesure. Une transaction d’envergure peut parfois faire grimper le niveau de nervosité de certains actionnaires, dit-il. Le fournisseur de services musicaux mettra la main sur Newfoundland Capital et ses 101 stations de radio dans le Canada anglais grâce à une offre évaluée à 506 millions, incluant la dette. Pour la période de trois mois terminée le 31 mars, Stingray a engrangé un bénéfice net de 4,7 millions, ou 8 ¢ par action. Son chiffre d’affaires a bondi d’environ 25 %, à 33 millions. Abstraction faite des éléments non récurrents, Stingray a engrangé un profit ajusté de 9,7 millions, ou 17 ¢ par action, comparativement à 10,5 millions, ou 20 ¢ par action.