Les profits de Transcontinental bondissent

TC Transcontinental a dévoilé jeudi un bénéfice net de 68,9 millions, ou 89 ¢ par action, pour le trimestre qui a pris fin le 29 avril. Abstraction faite des éléments non récurrents, l’entreprise a généré un bénéfice ajusté de 45,1 millions, ou 58 ¢ par action, en progression de 6,1 % par rapport au deuxième trimestre l’an dernier. « Au cours du trimestre, nous nous sommes positionnés comme un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord grâce à l’acquisition transformationnelle de Coveris Americas », a souligné le président et chef de la direction de l’entreprise, François Olivier, par voie de communiqué. Annoncée en avril dernier, cette transaction de 1,32 milliard $US viendra ajouter 1,3 milliard aux revenus actuellement générés par la division de l’emballage — le nouvel axe de croissance de la société.