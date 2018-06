House of Fraser, nouvelle victime de la déroute des commerces

Londres — Les grands magasins House of Fraser sont venus s’ajouter jeudi à la longue liste des commerces de centre-ville en pleine déroute au Royaume-Uni. La maison a annoncé la fermeture de la moitié de ses établissements, ce qui menace 6000 emplois. House of Fraser est une nouvelle victime dans le secteur de la distribution britannique, où de nombreuses enseignes ont fait faillite ou ont engagé de lourdes restructurations ces derniers mois, en particulier face à la concurrence de la vente en ligne. La maison indiquait jeudi dans un communiqué avoir proposé une restructuration à ses créanciers, sans laquelle « House of Fraser ne pense pas avoir un avenir viable ». Ce projet va se traduire par la fermeture de 31 des 59 magasins, dont celui d’Oxford Street dans le centre de Londres, à partir de début 2019.