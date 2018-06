Le Mouvement Desjardins dans un fonds transatlantique

Dans la foulée du partenariat stratégique annoncé l’automne dernier, le Groupe Siparex et Desjardins Capital lancent un fonds transatlantique. L’initiative reçoit l’appui d’autres commanditaires, soit Bpifrance en France et au Québec, Capital régional et coopératif Desjardins et Exportation et Développement Canada. L’enveloppe globale de cette première ronde de financement atteint les 75 millions d’euros (125 millions $CAN). « Gérée conjointement par Siparex et Desjardins Capital, cette stratégie de co-investissement s’appuie sur une équipe biculturelle dédiée, composée de professionnels et installée dans le pays partenaire […]. Cette approche permet aux partenaires d’appuyer le développement des entreprises françaises dans le marché nord-américain à partir du Québec et, réciproquement, celui des entreprises québécoises vers le marché européen à partir de la France », peut-on lire dans le communiqué. La création de ce fonds survient dans le contexte de l’application provisoire de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.