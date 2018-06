Air China et Air Canada étendent leur partenariat

Air Canada et Air China ont étendu leur partenariat en annonçant la mise sur pied d’une première coentreprise entre une société aérienne chinoise et une société aérienne nord-américaine. « Cette coentreprise permet aux transporteurs nationaux des deux pays et aux membres du réseau Star Alliance d’élargir leur relation d’exploitation à code multiple et de l’approfondir en renforçant leur coopération commerciale sur les vols entre le Canada et la Chine ainsi que sur les principaux vols intérieurs des deux pays », peut-on lire dans le communiqué. Il est rappelé que le marché sino-canadien s’est développé rapidement ces dernières années, avec une croissance de 17,8 % en 2017. La Chine doit devenir le plus important marché de l’aviation mondiale d’ici 2022. Ces deux dernières années, Air China a lancé des vols directs entre Pékin et Montréal, tandis qu’Air Canada a lancé de nouveaux vols sans escale entre Montréal et Shanghai pour répondre à la hausse de la demande.