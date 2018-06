«Le mythe start-up», épisode 6 – Les sacrifices

Écoutez « Le mythe start-up » ci-dessous.

Les histoires romancées d’entrepreneurs à succès passent sous silence tout ce qu’il faut accepter de sacrifier pour réussir en affaires, par choix ou par obligation : la famille, les amis, un revenu stable, une vie paisible... Dans ce sixième et dernier épisode, Simon Bédard lève le voile sur le véritable quotidien d’un entrepreneur et raconte pourquoi il n’y changerait rien, malgré tout.et vous abonner pour découvrir les prochains épisodes dès qu'ils seront en ligne.Animation et réalisation: Karl Rettino-ParazelliMontage: Élizabeth Potvin-LemayCommunications et engagement: Valérie Duhaime, Catherine Gentilcore, Catherine LegaultGraphisme: Caroline DesrosiersSoutien technique: Guillaume LevasseurProduction: Le Devoir