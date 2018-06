Québec renonce à abolir la Chambre de la sécurité financière

Le gouvernement Couillard fait volte-face et renonce à son projet de confier à l’Autorité des marchés financiers les fonctions qui relèvent actuellement de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).

Invoquant un manque de temps pour terminer le peaufinage du projet de loi 141 avant la fin de la session parlementaire, le ministre des Finances, Carlos Leitão, a fait cette annonce mardi en fin de journée après avoir discuté d’un « compromis » avec les autres partis.

« Nous retirons les propositions qui concernent les Chambres, ce qui veut dire que la CSF et la ChAD demeurent en fonction », a dit M. Leitão. « Je pense toujours qu’il s’agit d’une très mauvaise idée. Je pense toujours qu’il serait important d’avoir une seule autorité d’encadrement pour qu’elle puisse intervenir de manière globale et cohérente. »

M. Leitão a rappelé que la session parlementaire se termine le 15 juin et qu’environ 80 % du projet de loi 141, qui vise à refaire l’encadrement du secteur financier, a été adopté par les partis. Le ministre a commencé sa présentation en disant qu’il fallait déterminer la façon de procéder pour « avoir le temps de terminer le projet de loi ».

L’intégration des deux Chambres au sein de l’Autorité des marchés financiers bénéficiait d’appuis au sein de l’industrie mais soulevait des inquiétudes chez les groupes de défense des intérêts des consommateurs.

« En laissant les Chambres continuer à fonctionner de la façon qu’on a maintenant, on s’expose à des risques importants, des risques de duplication et d’incohérence », a dit M. Leitão. « Et j’espère vraiment qu’il n’y a pas d’événement fâcheux entre-temps. Et je pense qu’une future législature devra convenir de la meilleure façon les acteurs du système financier. »

Le député péquiste Nicolas Marceau, ex-ministre des Finances, a salué la décision du gouvernement, qui a également changé certains autres éléments du projet de loi qui étaient sur la table. « Je pense que c’est un très bon compromis », a répondu M. Marceau.

« Sur la question des Chambres, le ministre et moi ne faisons pas le même diagnostic. Je pense que le modèle actuel fonctionne bien. […] Il n’y avait pas de consensus. Certains acteurs de l’industrie étaient favorables au retrait des Chambres, alors que d’autres, en particulier les associations de consommateurs, qui y étaient opposés. Quand on présente des dispositions pour protéger les consommateurs et que les consommateurs disent « non je n’en veux pas », il faut se poser des questions. »