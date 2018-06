L’AMF s’entend avec PEAK

Le Tribunal administratif des marchés vient d’entériner une entente intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et Services en placements PEAK. Le litige portait sur des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières observés lors d’une inspection menée en 2016. Ces manquements découlaient essentiellement de lacunes constatées au niveau des systèmes de contrôle et de supervision mis en place. PEAK consent à payer les pénalités administratives totalisant 220 000 $ et celui qui était chef de la conformité versera également une pénalité administrative de 20 000 $ tout en acceptant de ne plus exercer ces fonctions, peut-on lire dans le communiqué de l’Autorité. PEAK en a pris acte et a déjà mis en oeuvre un plan d’action afin d’apporter les correctifs, a précisé le cabinet.