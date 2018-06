La Coop fédérée aura un terminal

La Coop fédérée construira un terminal maritime d’exportation de céréales — dont les activités devraient débuter dès l’automne —, ce qui lui permettra, pour la première fois, d’être propriétaire d’installations du genre. Annoncé mardi, ce projet est évalué à plus de 90 millions. Québec versera une subvention de 20 millions étalée sur 20 ans qui proviendra d’un programme gouvernemental visant à soutenir les investissements dans le secteur maritime en plus de prendre une participation de 10 millions par l’entremise de Capital Logistique Québec. À terme, lorsque toutes les phases auront été terminées, la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec souhaite faire transiter plus d’un million de tonnes de céréales et de grains par son nouveau terminal.