Les postes vacants atteignent un record au Québec

Le nombre de postes vacants au premier trimestre de 2018 s’est maintenu à son sommet du quatrième trimestre de 2017 au Canada et a continué d’augmenter au Québec.

La compilation publiée mardi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) précise que, de janvier à mars, à l’échelle canadienne, 407 000 postes étaient restés vacants pendant au moins quatre mois, pour un taux de 3 %. Un an plus tôt, le taux du premier trimestre a été de 2,6 %.

Le nombre de postes vacants est calculé par la FCEI par la proportion de postes à pourvoir par rapport à l’ensemble des emplois disponibles.

Le nombre de postes vacants au Québec a continué d’augmenter au premier trimestre de cette année pour atteindre un nouveau record de 103 100 emplois à pourvoir dans le secteur privé, un taux de 3,7 %.

Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques de la FCEI, estime que les petites et moyennes entreprises du Québec ressentent la pression des postes qui restent vacants. Elles réagissent notamment par des hausses de salaire ou des modifications de leurs gammes de produits, et parfois de leurs investissements.

Au premier trimestre, le taux de postes vacants a fortement augmenté au Canada dans le secteur des services personnels, de 4,8 %, et il est resté élevé dans celui de la construction, à 3,6 %.

Dans la région de l’Atlantique, la FCEI a noté qu’à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, la demande du marché du travail s’est affaiblie et que le nombre de postes vacants a légèrement baissé. Entre-temps, il a augmenté de 7100 en Nouvelle-Écosse et de 6300 au Nouveau-Brunswick.