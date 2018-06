Microsoft veut GitHub

New York — Le géant américain du logiciel Microsoft a annoncé lundi qu’il paierait 7,5 milliards $US en actions pour mettre la main sur la plateforme GitHub, destinée aux membres de la communauté des programmeurs. GitHub permet aux développeurs de logiciels d’héberger et d’examiner entre eux leurs différents codes. La jeune pousse de San Francisco a été fondée en 2008 et a connu une forte croissance depuis l’annonce de son premier investissement extérieur, en 2012. Elle regroupe aujourd’hui 27 millions de développeurs de logiciels dans le monde, qui utilisent sa plateforme pour partager du code et développer des entreprises. Le service de GitHub est gratuit pour les projets de code source libre, mais certains développeurs et entreprises paient des frais mensuels pour accéder aux référentiels de code privés et à d’autres services.