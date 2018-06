White Star a créé un deuxième fonds de capital de risque

Le groupe d’investissement montréalais White Star Capital a mis sur pied un deuxième fonds, de 230 millions cette fois, pour aider des sociétés technologiques à prendre leur envol à l’international. La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds FTQ, la Banque de développement du Canada, Ubisoft et Investissement Québec figurent au rang des investisseurs. Fondé par Éric Martineau-Fortin et Jean-François Marcoux, White Star concentre ses efforts sur les entreprises axées sur les données et dit avoir appuyé 25 sociétés depuis quatre ans. La somme des capitaux récoltés pour le premier fonds avait atteint 90 millions. Le deuxième fonds a investi notamment dans les jeunes pousses québécoises Vention (une plateforme de fabrication numérique) et Dialogue (clinique santé virtuelle).