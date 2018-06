Les ventes d’habitations à Toronto ont reculé de 22,2%

Toronto — Les acheteurs potentiels hésitent encore à s’aventurer sur le marché du logement de la région de Toronto, ce qui a fait chuter les ventes d’habitations en mai de 22,2 % par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué lundi la Chambre immobilière du Grand Toronto. Même si le nombre de transactions immobilières a baissé d’une année à l’autre pour s’établir à 7834, la cadence annuelle du déclin était inférieure à celles observées en février, mars et avril, alors que les ventes étaient en baisse de plus de 30 %, a souligné la chambre immobilière. En mai, le prix de vente moyen de tous les types de maisons a diminué de 6,6 % pour s’établir à 805 320 $. Les nouvelles inscriptions ont reculé de 26 % à 19 002 par rapport à l’an dernier et les ventes mensuelles désaisonnalisées ont cédé 0,4 % par rapport au mois précédent.