Une panne affecte les paiements Visa en Europe

Londres — La société de services de paiement Visa a annoncé vendredi être confrontée à une « interruption de service » empêchant « certaines transactions » en Europe.

« Nous sommes actuellement confrontés à une interruption de service qui empêche le traitement de certaines transactions Visa en Europe », a annoncé l’entreprise sur son compte Twitter. « Nous étudions la cause et travaillons à résoudre le plus rapidement possible la situation. »

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.