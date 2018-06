La Scotia plus près des médecins

La Banque Scotia et l’Association médicale canadienne (AMC) ont annoncé que la Banque fera l’acquisition de Gestion financière MD, un plus important fournisseur de services financiers destinés aux médecins canadiens et à leur famille. MD détient plus de 49 milliards de dollars d’actif sous gestion et sous administration. Le prix d’achat est de 2,6 milliards, payables en espèces. Sur la base d’une acquisition ferme, un appel public à l’épargne de 19,7 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 76,15 $ générera un produit brut de 1,5 milliard pour financer une partie du prix d’achat fixé pour l’acquisition, peut-on lire dans le communiqué. « La Banque Scotia et l’AMC établiront une collaboration de 10 ans, dans le cadre de laquelle l’AMC fera la promotion exclusive de la Banque Scotia comme fournisseur privilégié de produits et services financiers auprès des médecins canadiens et de leur famille », ajoute l’établissement. Pour sa part, la Scotia investira 115 millions au cours des dix prochaines années afin de soutenir l’avancement de la médecine et des soins de santé au Canada.