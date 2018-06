Canada Goose en Chine

Toronto — Canada Goose s’envole vers la Chine, où le fabricant de parkas haut de gamme a l’intention d’exploiter deux magasins, d’établir un partenariat avec Alibaba dans le commerce électronique et d’ouvrir un siège social régional, à Shanghai. Le président et chef de la direction de Canada Goose, Dani Reiss, a expliqué que l’entreprise prenait de l’expansion dans le pays parce qu’elle observe depuis des années une demande de la part des consommateurs chinois. Les magasins de briques et mortier ouvriront leurs portes à Pékin et à Hong Kong. Canada Goose possède déjà des magasins phares à Toronto, Calgary, New York, Londres, Tokyo, Chicago et Boston.