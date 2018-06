Trimestre record pour BRP

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

BRP a commencé l’exercice en force en affichant des résultats records au premier trimestre, alors que le constructeur de véhicules récréatifs a profité de conditions économiques avantageuses dans ses principaux marchés. L’entreprise établie à Valcourt a également élevé ses prévisions pour l’année en cours, propulsant ainsi son action à un sommet historique à la Bourse de Toronto, où elle s’est temporairement échangée à 62,10 $. Pour la période de trois mois terminée le 30 avril, BRP a engrangé un bénéfice net de 13,3 millions, comparativement à une perte nette de 5,1 millions au premier trimestre l’an dernier. Abstraction faite des éléments non récurrents, son profit ajusté a été de 53,5 millions, ou 52 ¢ par action, par rapport à 42,8 millions, ou 38 ¢ par action, il y a un an. De son côté, le chiffre d’affaires a bondi de 16,4 %, atteignant 1,14 milliard. Quant à ses prévisions pour l’exercice en cours, le constructeur de véhicules récréatifs s’attend à ce que la croissance de son profit ajusté par action varie entre 24 et 30 %, alors que sa fourchette précédente était de 20 à 25 %. En ce qui a trait aux revenus, l’augmentation devrait osciller entre 6 et 10 %, comparativement à la prévision antérieure d’une croissance de 5 à 8 %.