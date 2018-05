Ottawa imposera des sanctions sur des produits américains

Contre des mesures punitives « illégales » et « contre-productives » imposées par Washington sur l’acier et l’aluminium, le gouvernement fédéral a déployé jeudi sa réplique commerciale la plus sévère depuis la Deuxième Guerre mondiale avec des sanctions de 16,6 milliards qui viseront des produits américains importés au Canada.

Ottawa, qui ouvre une consultation de deux semaines, a confectionné deux listes de produits potentiellement ciblés : une première liste tournant autour de l’acier fera l’objet d’une surtaxe de 25 % alors qu’une deuxième, qui va des sacs de couchage au papier hygiénique en passant par les tuyaux en aluminium et les stylos, se situera à 10 %.

Les tarifs sur les produits choisis entreront en vigueur le 1er juillet.

« Ces tarifs sont inacceptables. Au cours des 150 dernières années, le Canada a été le partenaire le plus solide des États-Unis », a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en faisant le décompte de tous les conflits au cours desquels les Canadiens et les Américains « se sont battus côte à côte ».

« Le Canada achète plus d’acier américain que tout autre pays au monde. Nous comptons pour la moitié des exportations américaines », a ajouté M. Trudeau, qui a donné une conférence de presse avec la ministre des Affaires étrangères, Christia Freeland. « Nous devons croire qu’éventuellement, le bon sens triomphera. Mais malheureusement, les actions prises aujourd’hui par le gouvernement américain ne semblent pas aller dans cette direction. »

Réactions négatives

L’annonce de Washington a déclenché un concert de critiques dans les cercles politiques, industriels et syndicaux. Selon l’Association de l’aluminium du Canada, par exemple, la décision « aura des effets négatifs sur la chaîne de valeur intégrée de l’aluminium en Amérique du Nord ». Les exportations canadiennes d’aluminium vers les États-Unis totalisent environ 5,6 milliards, ce qui veut dire que la sanction de 10 % ajoutera plus de 500 millions aux coûts de l’industrie américaine. Le vrai problème est celui de la surcapacité en Chine, a indiqué son président, Jean Simard.

En mars, le Canada, le Mexique et l’Europe ont d’abord été exemptés des sanctions américaines sur l’acier et l’aluminium, mais l’administration Trump a tranché jeudi matin que cette protection ne tient plus. Lors d’une conférence avec des journalistes, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a fait un lien avec les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain. « En ce qui concerne le Canada, le Mexique, vous vous souviendrez que le report dépendait de l’issue des discussions sur l’ALENA », a-t-il dit selon les médias américains. « Ces discussions prennent plus de temps que ce que nous avions espéré. »