La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,25%

La Banque du Canada a maintenu mercredi le taux cible du financement à un jour à 1,25 %.

Le taux officiel d’escompte demeure à 1,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 1 %.

L’économie canadienne se porte un peu mieux qu’on le prédisait au premier trimestre, a dit la banque.

Les exportations de biens ont été plus robustes que prévu, et les données sur les importations de machines et de matériel portent à croire que la reprise des investissements se poursuit.

L’activité de revente dans le secteur du logement est demeurée atone au deuxième trimestre, le marché de l’habitation continuant de s’ajuster aux nouvelles lignes directrices sur les prêts hypothécaires et aux taux d’emprunt plus élevés.

L’activité économique mondiale reste essentiellement conforme aux prévisions contenues dans le Rapport sur la politique monétaire d’avril.

Toutefois, prévient la banque centrale, l’incertitude persistante au sujet des politiques commerciales bride les investissements des entreprises à l’échelle du globe, et des tensions sont en train de se former au sein de certaines économies de marché émergentes.