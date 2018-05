Le Nunavik aura du service cellulaire

Quatorze villages du Nunavik comptant environ 14 000 habitants pourront bientôt avoir des services de sans-fil et de données de type 3G/LTE. Cette percée est le résultat d’une entente entre l’Administration régionale Kativik (ARK) et Ice Wireless. « L’ARK demeure déterminée à réduire le fossé numérique entre le Nunavik et le sud du Québec », a indiqué dans un communiqué la présidente de l’ARK, Jennifer Munick. De son côté, le président d’Ice Wireless, Samer Bishay, a dit qu’il est « difficile de comprendre comment un segment de la population canadienne n’a toujours pas accès à des services cellulaires en 2018 ».