Bombardier signe à Hong Kong

Bombardier a indiqué mardi avoir signé une lettre d’intention avec le transporteur HK Bellawings Jet qui pourrait se traduire par l’acquisition d’un maximum de 18 avions Global 6500 et Global 7500. La valeur de la transaction pourrait atteindre 1,14 milliard $US aux prix du catalogue, si toutes les commandes fermes et les options étaient exercées par la société de gestion d’avions de Hong Kong, a précisé l’avionneur québécois. Il s’agit du premier contrat portant sur le Global 6500, un modèle dévoilé par Bombardier le week-end dernier dans le cadre du salon européen de l’aviation d’affaires Ebace, à Genève, en Suisse. Selon le constructeur d’avions et de trains, ce nouvel appareil offre une autonomie et une vitesse accrues, ainsi que des coûts d’exploitation très avantageux comparativement à des avions concurrents. Le Global 6500 peut relier Hong Kong ou Singapour à Londres, a précisé mardi Bombardier.