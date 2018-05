Bayer obtient le feu vert pour le rachat de Monsanto

Photo: Martin Meissner Associated Press

Francfort — Le département de la Justice américain a autorisé mardi le rachat par l’allemand Bayer de son rival américain Monsanto, mais au prix d’importantes cessions d’activités d’un total proche de 9 milliards de dollars. L’intégration de Monsanto au sein du groupe allemand de pharmacie et d’agrochimie sera effective une fois que ce dernier aura finalisé la cession au géant de la chimie BASF d’activités dans le domaine des semences, des pesticides et de l’agriculture numérique, a précisé Bayer dans un communiqué. Il s’agit de « la plus grande cession jamais exigée par les États-Unis » afin de maintenir la concurrence dans la vente de produits agricoles, a déclaré le procureur général adjoint Makan Delrahim, cité dans un communiqué. Bayer doit ensuite devenir le seul propriétaire de Monsanto en ayant déboursé pour cela 66 milliards de dollars. Il s’agit de la plus grande acquisition à ce jour par un groupe allemand à l’étranger.