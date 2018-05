Le bénéfice de la Scotia augmente

La Banque Scotia a affiché mardi un bénéfice du deuxième trimestre en hausse, alimenté par ses activités en Amérique latine et au Canada, malgré le ralentissement du marché de l’habitation au pays.

Le troisième prêteur canadien a vu son profit net prendre près de 4 %. Le profit de sa division internationale a enregistré une croissance de 14 %, et celui de sa division bancaire canadienne a avancé de 5 % d’une année à l’autre.

La Banque Scotia était la quatrième des grandes banques canadiennes à publier des résultats en hausse pour le trimestre terminé le 30 avril, dans un contexte de ralentissement de l’activité immobilière et de resserrement des lignes directrices sur les prêts hypothécaires non assurés depuis le 1er janvier. Toutefois, les soldes de prêts hypothécaires de la Banque Scotia ont augmenté de 6 % par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 203,8 milliards. La valeur des nouvelles hypothèques a quant à elle reculé à 8,9 milliards, alors qu’elle était de 9 milliards au trimestre précédent.

Selon le directeur financier de la Banque Scotia, Sean McGuckin, la banque s’attend toujours à une croissance de 5 % pour son exercice financier 2018, grâce à l’effet de la demande devancée des acheteurs qui se sont précipités pour obtenir des prêts hypothécaires avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

Le profit net s’est établi à 2,04 milliards, soit 1,70 $ par action, pour le plus récent trimestre. En comparaison, il avait été de 1,97 milliard, ou 1,62 $ par action, pour la même période un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a atteint 1,71 $.

La division bancaire canadienne du prêteur a vu son bénéfice net augmenter de 5 % pour se chiffrer à 1,02 milliard, tandis que celui de sa division bancaire internationale a connu une hausse encore plus importante, de 14 %, à 675 millions. Le chef de la direction de la Banque Scotia, Brian Porter, a indiqué que les bénéfices réalisés au Canada étaient alimentés par une solide croissance des actifs, notamment au chapitre des petites et moyennes entreprises, des prêts automobiles et hypothécaires, ainsi que de l’expansion des marges dans un environnement de taux d’intérêt en hausse.

À l’étranger, la croissance des revenus a été stimulée par l’élan des pays de l’Alliance du Pacifique, soit le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou. Toutefois, la division des services bancaires et marchés mondiaux a vu son bénéfice net diminuer de 14 % par rapport à l’an passé pour atteindre 447 millions.

Les provisions pour pertes sur créances de la banque se sont élevées à 534 millions, en baisse de 9 % par rapport au deuxième trimestre de 2017. Le ratio de fonds propres de la banque s’est établi à 12 % au plus récent trimestre, comparativement à 11,3 % il y a un an et à 11,2 % au trimestre précédent.