Grève mardi soir au Canadien Pacifique: négociations de la dernière chance en cours

À un peu plus de 24 heures du déclenchement d’une grève générale illimitée, les négociations se poursuivaient, lundi, entre le Canadien Pacifique et ses 3360 travailleurs, qui doivent débrayer à compter de mardi à 22 h. La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, qui représente 3000 cheminots, et le Conseil de réseau no 11 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, qui a 360 membres, ont transmis leur préavis de grève en fin de semaine dernière. Vendredi, ils avaient rejeté la dernière offre patronale dans des proportions de 98,1 et 97,2 % respectivement. Au CP, l’espoir de conclure des ententes demeure, mais l’entreprise a commencé à mettre en oeuvre son plan d’urgence.