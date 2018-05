Écoutez « Le mythe start-up » ci-dessous.

«Le mythe start-up», épisode 5 - Le financement by Le mythe start-up

Votre recherche de financement n’a pas été de tout repos? Ou vous avez des commentaires sur l’épisode? Écrivez-nous à startup@ledevoir.com

Le temps, c’est de l’argent, mais dans le monde de l’entrepreneuriat, trouver de l’argent prend beaucoup de temps. Dans ce cinquième épisode, Simon Bédard, de Clinia, fait des pieds et des mains pour convaincre des investisseurs de sortir leur chéquier. Il comprend rapidement qu’il vaut mieux s’entourer de personnes d’expérience pour cogner aux bonnes portes et éviter de se faire avoir.et vous abonner pour découvrir les prochains épisodes dès qu'ils seront en ligne.À venir la semaine prochaine: les sacrifices.Animation et réalisation: Karl Rettino-ParazelliMontage: Élizabeth Potvin-LemayCommunications et engagement: Valérie Duhaime, Catherine Gentilcore, Catherine LegaultGraphisme: Caroline DesrosiersSoutien technique: Guillaume LevasseurProduction: Le Devoir