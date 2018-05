La Caisse de dépôt dans l’acquisition de Techem

Photo: Techem via Associated Press

Partners Group, société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, prend la tête d’un consortium d’investisseurs pour l’acquisition de Techem GmbH, un chef de file du marché mondial du comptage individuel de l’eau et du chauffage. Partners Group aura pour partenaires la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Le consortium rachète Techem à Macquarie Infrastructure and Real Assets, qui avait acquis la société en 2008. Dans le cadre de la transaction, la valeur d’entreprise de Techem est estimée à 4,6 milliards d’euros (6,8 milliards $CAN). Les 3640 employés de l’entreprise allemande « ont procuré des services à 11 millions d’appartements dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 782,7 millions d’euros », peut-on lire dans le communiqué. Pour sa part, Partners Group est une société de gestion de placements dans les marchés privés. Son actif sous gestion s’élève à plus de 62 milliards d’euros (74 milliards $US) en « private equity », immobilier privé, infrastructures privées et dette privée.