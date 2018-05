Pierre Lavallée à la BIC

Janice Fukakusa, présidente de la Banque de l’infrastructure du Canada, a confirmé la venue de Pierre Lavallée à titre de p.-d.g. de l’institution. Au cours des six dernières années, M. Lavallée a occupé différents postes au sein de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), plus récemment celui de directeur général principal et chef mondial, Partenariats de placement. À ce titre, il a dirigé une équipe chargée de gérer environ 94 milliards de dollars en actif.