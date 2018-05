Le bénéfice de la Banque CIBC bondit de 25%

La Banque CIBC a affiché mercredi un bénéfice en hausse de près de 25 % grâce aux solides bénéfices réalisés des deux côtés de la frontière, malgré le ralentissement de la croissance des prêts hypothécaires au Canada.

Le prêteur établi à Toronto, qui a été la première des grandes banques canadiennes à dévoiler ses résultats pour le deuxième trimestre, a enrichi son profit net grâce à son acquisition, en juin dernier, de la banque de Chicago PrivateBancorp, qui a alimenté les bénéfices de ses activités américaines. « Nos services de banque commerciale et de gestion de patrimoine aux États-Unis dépassent nos attentes, car notre équipe continue d’élargir les relations avec nos clients et d’établir des flux transfrontaliers », a déclaré le chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le prêteur a déclaré un bénéfice net de 1,29 milliard, ou 2,89 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril. Ce résultat était en hausse par rapport à celui de 1,04 milliard, ou 2,59 $ par action, réalisé il y a un an. Sur une base ajustée, la cinquième plus grande banque canadienne a affiché un bénéfice de 1,32 milliard, ou 2,95 $ par action, au plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,06 milliard, ou 2,64 $ par action, d’il y a un an.

Le bénéfice net de la division américaine des services bancaires commerciaux et de gestion du patrimoine a grimpé de 431 % d’une année à l’autre pour se chiffrer à 138 millions. Il a été stimulé par la conclusion, en juin dernier, de l’acquisition de PrivateBancorp. Cette dernière a ensuite été rebaptisée CIBC Bank USA. La banque a également mis la main sur Geneva Advisors, une société de gestion de patrimoine privée de Chicago, au quatrième trimestre de 2017.

Au Canada, la division des services bancaires aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises a enregistré une hausse de 16 % de son bénéfice net à 584 millions. L’augmentation est survenue malgré le ralentissement de la croissance des prêts hypothécaires attribuable au resserrement de la réglementation, aux taux d’intérêt plus élevés et à l’activité canadienne de vente de logements en avril, qui a atteint son plus faible niveau en plusieurs années.

Selon la responsable des services bancaires aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises pour le Canada, Christina Kramer, la plus grande partie du ralentissement observé au cours des derniers mois est attribuable aux changements apportés aux lignes directrices en matière de souscription de prêts hypothécaires. Ceux-ci soumettent les acheteurs dont la mise de fonds est supérieure à 20 % du prix d’acquisition à une nouvelle simulation de crise. Au plus récent trimestre, les nouveaux prêts hypothécaires résidentiels non assurés à la Banque CIBC se sont chiffrés à 7 milliards, en baisse par rapport à ceux de 11 milliards de la même période il y a un an.

« Nous avons en fait vu un début très lent avec le marché du printemps », a déclaré Mme Kramer aux analystes. « Nous ne savons pas si c’est un peu une pause sur le marché ou si les consommateurs changent de comportement ou attendent de voir ce qui se passe […] Nous observons toujours de l’activité sur le marché, en particulier du côté des copropriétés. » Elle s’attend à ce que la croissance des prêts hypothécaires ralentisse au cours de la deuxième moitié de l’année pour se situer entre 1 et 5 % d’ici la fin de l’année.

Le ratio des fonds propres de première catégorie de la banque, une mesure clé de la santé financière de la banque, a été de 11,2 %, en hausse par rapport au 10,8 % du trimestre précédent, mais en baisse comparativement à celui de 12,2 % d’il y a un an.