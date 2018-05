Écoutez « Le mythe start-up » ci-dessous.

«Le mythe start-up», épisode 4 – Les concours by Le mythe start-up

Dans ce quatrième épisode, le cofondateur de Clinia, Simon Bédard, explique comment sa participation à un concours de pitchs a failli nuire à son entreprise et pourquoi ce genre de compétition peut rapporter gros, mais aussi faire perdre temps et énergie. Les experts de l’écosystème start-up ont des avis divergents sur ces concours qui élèvent les entrepreneurs au rang de vedettes : sont-ils utiles ou non ?et vous abonner pour découvrir les prochains épisodes dès qu'ils seront en ligne.À venir la semaine prochaine: le financement.Animation et réalisation: Karl Rettino-ParazelliMontage: Élizabeth Potvin-LemayCommunications et engagement: Valérie Duhaime, Catherine Gentilcore, Catherine LegaultGraphisme: Caroline DesrosiersSoutien technique: Guillaume LevasseurProduction: Le Devoir